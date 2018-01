Salon de l'Auto: plus de 540.000 visiteurs, annonce la Febiac

Le 96e salon de l'auto, qui a fermé ses portes dimanche à 19h00 à Brussels Expo, a accueilli 542.566 visiteurs, annonce dimanche soir la Febiac, qui organise l'événement. Près de 36.000 personnes ont par ailleurs visité l'exposition We are Mobility, ajoute la Fédération Belge de l'Automobile et du Cycle.