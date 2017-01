Record de fréquentation pour la 95e édition du Salon de l'Auto

Selon des estimations non définitives, le "petit" Salon de l'auto aurait attiré au moins quelque 435.000 personnes, un chiffre record pour l'événement consacré aux véhicules utilitaires, aux voitures et aux motos, qui avait enregistré quelques centaines de curieux en moins en 2015.

Implantée durant 9 jours dans les Palais du Heysel, cette édition 2017 était notamment placée "sous le signe des énergies vertes avec une forte attention dédiée aux véhicules électriques, hybrides et propulsés au gaz naturel", explique la FEBIAC. Treize premières mondiales, six premières européennes et plus de cent quarante premières belges ont par ailleurs été proposées au public.

La bourse Truck & Transport, consacrée aux professionnels du transport routier, a elle aussi atteint un record d'affluence de 35.652 visiteurs, soit une hausse de 7,24% par rapport à 2015. "Une donnée qui illustre à elle seule le bien fondé d'un tel événement, mais qui témoigne également le dynamisme d'un secteur essentiel pour notre quotidien à tous", estime encore la fédération sectorielle.

Quant à l'événement Dream Cars dédié aux voitures de luxe et programmé sur les trois derniers jours du Salon, il a lui aussi établi un record, avec plus de 48.000 curieux recensés.