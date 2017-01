Porsche Panamera : du sport en équipe

Un grand écart que la seconde génération entend accentuer. S'offrant un amortissement plus conciliant tout en se campant sur une base technique plus rigide, elle magnifie tant son toucher de route que son comportement dynamique. De quoi assurer des déplacements très agréables pour quatre passagers, tout en restant de loin la limousine la plus "réactive" et amusante à piloter du segment.

D'autant que, côté mécanique, Porsche ne souhaite que le meilleur pour sa nouvelle Panamera. En guise de porte-drapeau, on retrouve une version turbo, supersonique, animée par un V8 4.0 l de 550 ch. Le reste de la gamme se complète dans un premier temps avec un V6 2.9 l turbo essence (440 ch) et un V8 4.0 l turbo diesel de 422 ch. Trois motorisations couplées, en série, à une transmission intégrale et une boîte double embrayage à huit rapports.

Histoire d'abaisser le ticket d'entrée, la marque proposera prochainement des propulsions animées par des mécaniques (un peu) plus modestes. La version la plus attendue s'intitule néanmoins Panamera 4 E-Hybrid, rechargeable, dont l'homologation CO2 plancher (56 g/km) permet de jouir de nombreux avantages fiscaux... malgré une puissance totale combinée de plus de 460 ch !

A l'usage, la voiture se démarque des limousines traditionnelles par la présence de son hayon. Contrairement à la malle d'une berline, cet ouvrant libère un accès aisé vers le coffre.

Proposée uniquement en quatre places, la Panamera s'équipe de deux "baquets" indépendants à l'arrière. Compte tenu de la longueur de la carrosserie (5,05 m), l'habitabilité y est généreuse. On signalera tout de même qu'une version longue, à l'empattement étiré de 15 cm, arrivera prochainement pour satisfaire les amateurs de Porsche avec chauffeur.

JEAN-FRANÇOIS CHRISTIAENS

PORSCHE PANAMERA CYLINDRÉE : 3 956 cc PUISSANCE : 422 ch de 3 500 à 5 000 tr/min COUPLE : 850 Nm de 1 000 à 3 250 tr/min POIDS : 2 125 kg CHARGEMENT : 495 l 0 À 100 KM/H : 4,3 s VITESSE MAXI : 285 km/h CONSOMMATION : 6,7 l/100 km ÉMISSIONS DE CO2 : 176 g/km PRIX DE BASE : 120 516 euros