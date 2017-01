Plus de 40 "Dream Cars" débarquent au Salon de l'Auto

Depuis 2011, l'événement Dream Cars a sa place au Salon de l'Auto pour Véhicules Utilitaires Légers, Véhicules de loisirs et Motos - ledit "petit Salon" des années impaires. Et manifestement, il est apprécié : en 2013, 24 000 personnes ont visité l'exposition et en 2015 ce nombre a pratiquement doublé (45 000), malgré un supplément de 5 euros sur le ticket du Salon complet.

Pour cette édition, le jardin français est abandonné au profit du "Winter Chic", un décor alpin évoquant les chalets de haute montagne. "Pour assurer un ensemble homogène, toutes les voitures de rêve sont présentées sur des podiums individuels, sans distinction entre les différentes marques", expliquent les organisateurs.

44 voitures de rêve

Comme pour la première fois, l'organisateur du Salon a reçu plus de candidatures qu'il n'y a de place pour l'exposition, il a nommé un comité de sélection et instauré un quota de trois voitures maximum par marque.

Au total, il y aura 44 podiums avec autant de voitures exclusives. Outre les habitués tels que Lamborghini, Ferrari et Rolls-Royce, les visiteurs pourront admirer des modèles de marques moins connues comme Noble et Zenos Cars (Royaume-Uni) ou Koenigseggs (Suède).

Pour la première fois, Honda montrera la nouvelle NSX au public belge. Quant à Renault, son Alpine Vision marque le retour de la voiture de sport française de légende. Et Mazda présentera sa nouvelle MX-5 RF.

Bonne oeuvre

Ce jeudi soir, la veille de l'ouverture de l'exposition, se déroulera une soirée de gala dont les bénéfices iront à l'association "La chaîne de l'espoir". L'exposition se visite du 20 au 22 janvier.