Plus de 130 "oldtimers" d'une collection unique en Belgique mises aux enchères (en images)

Plusieurs hommes de la même famille belge ont entretenu et partagé pendant trois générations, une passion pour les " oldtimers ". Tout commence avec le patriarche, Ghislain Mahy, né en 1907, qui se lance en 1932 comme vendeur de voitures d'occasion. Un peu plus tard, il se met à collectionner les vieilles automobiles. En 1954, il construit le vieux cirque d'hiver à Gant pour pouvoir les entreposer. A l'époque, Ghislain Mahy possédait 35 voitures anciennes. Devenu prospère homme d'affaires, ce chiffre allait grimper à plus de 950 après quelques années, sa collection automobile devenant l'une des plus importantes au monde.

Ghislain Mahy acquiert à l'époque une piste de bowling pour exposer ses voitures au grand public mais la ville de Gand lui refuse l'autorisation pour une exposition. Les voitures sont alors disséminées en grand nombre à Houthalen et par après, à Bruxelles et à Leuze, dans le Hainaut. En 1986, le cirque Mahy est vidé. Il est en passe d'être reconverti en salle de concert.

Yvan Mahy, historien reconnu de l'automobile classique, poursuit alors l'oeuvre de préservation de la collection de son père, un véritable travail d'anthropologie des automobiles de tous types. Enfin, Michel Mahy, mû également par cette passion, décide de faire évoluer la collection et de l'enrichir. Il décide pour cela de remettre en branle quelques modèles.

500 modèles en réserve

"Mon père s'est occupé pendant des années de la collection", déclare Michel Mahy au Laatste Nieuws. "Lorsqu'il a eu 80 ans, il a décidé que c'était le tour de quelqu'un d'autre. J'avais justement vendu mon garage Honda et j'ai considéré que c'était le bon moment pour gérer la collection. Nous avons analysé la situation concernant le musée mobile Mahy et nous en sommes vite venus à la constatation que le musée n'attirait que trop peu de monde. Par ailleurs, en plus des 300 voitures qui étaient exposées, on avait encore 500 modèles en réserve. Nous en vendons une partie. Il s'agit principalement de voitures que nous avons en double exemplaire et que nous ne pouvons pas restaurer. La particularité, rare, des voitures qui sont en vente, c'est qu'elles sont encore dans leur état d'origine et c'est ça, que les amateurs recherchent. "

Michel Mahy explique aussi que des projets sont en cours pour rapatrier une partie de la collection à Gand. "Nous devons encore négocier où ces voitures seront exposées et pendant combien de temps. Mais l'objectif est bien de les montrer à nouveau dans les mois qui viennent. "

La vente aux enchères du 30 juin 2018 organisée par la maison parisienne Collin du Bocage aura lieu au Château de Bagatelle de Wattripont dans le Hainaut. Elle présente plus de 130 véhicules provenant des réserves de la collection Mahy. D'un mythique châssis de Panhard Levassor X 14, en passant par une Delahaye cabriolet Pennock, une Citroën DS 21 Prestige, une Fiat Torpedo de 1928 ou encore, une Volkswagen 1300, il y en aura pour tous les goûts. Aucun prix plancher n'a été fixé pour les véhicules.