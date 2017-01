Lexus Skyjet: le vaisseau selon Besson

Au générique de Valerian et la Cité des mille planètes, on retrouvera notamment Cara Delevingne, Dane DeHaan, Clive Owen et Rihanna. Mais aussi un vaisseau spatial signé Lexus baptisé Skyjet.

L'intrigue se déroulant en 2740, le cinéaste français s'est adressé à la filiale de prestige du groupe Toyota pour imaginer un chasseur spatial original.

Pourquoi Lexus ? Selon Besson, il fallait "une marque pionnière par ses innovations et sa technologie, et qui regarde davantage vers l'avenir que vers le passé".

Au vu de l'allure des dernières productions de Lexus, il est évident, en effet, que la marque japonaise se pose en spécialiste des lignes futuristes atypiques...

