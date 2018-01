Les voitures qui conduisent toutes seules, bientôt sur les routes

Les voitures semi-autonomes sont déjà sur les routes. Elles sont capables de jauger les distances, d'accélérer et freiner automatiquement. Et de rectifier le tir si un conducteur distrait s'approche trop vite d'une autre voiture, ou s'écarte de sa rangée. Le maire de Los Angeles, Eric Garcetti, en a fait la démonstration mardi en conduisant une Volvo XC90 pour inaugurer l'exposition Connected Car, à la veille du salon de l'auto de Los Angeles. "C'est utile dans un contexte urbain, en cas d'encombrements pendant les trajets quotidiens, quand on s'énerve" ou qu'on devient moins attentif, a expliqué à l'AFP Marcus Rothoff, responsables du "self-driving" chez Volvo lors de la première journée presse du salon. Les constructeurs travaillent à présent à la future génération: les véhicules pleinement autonomes, au volant duquel les conducteurs pourront vraiment lire un magazine, regarder un film, ou envoyer des emails.