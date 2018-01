Les pneus hiver sont-ils vraiment utiles ?

Les pneus hiver ne sont pas seulement utiles en cas de fortes chutes de neige, comme on a pu le constater lors de l'offensive hivernale du début décembre. Ils démontrent également leur efficacité lorsqu'il fait froid et pluvieux. " Lorsqu'il fait moins de 7 °C, il est judicieux d'opter pour les pneus hiver ", explique Joni Junes du VAB. Ils sont réalisés dans un caoutchouc plus tendre, qui offre une meilleure tenue de route. " Grâce à une adhérence accrue à la route, le véhicule dérape moins vite. "

