Les crash-tests ont permis de sauver au moins 78.000 vies en vingt ans

Euro NCAP est un consortium indépendant de tout constructeur ou autorité publique. En Belgique, le programme est représenté par Touring et Test-Achats. Touring fait partie du programme en tant que représentant de la Fédération Internationale de l'Automobile en Belgique (FIA) et Test-Achats en tant que membre de l'ICRT (International Consumer Research and Testing), qui rassemble les associations de défense des consommateurs.

Euro NCAP a publié plus de 630 notations de sécurité. Les premiers tests avaient mis en évidence des lacunes graves sur les voitures familiales les plus populaires, permettant alors d'ouvrir la réflexion chez les constructeurs et de modifier ensuite la manière de concevoir les véhicules.

Vingt ans plus tard, neuf voitures sur dix vendues en Europe ont reçu leur notation Euro NCAP. Les membres du programme financent sur fonds propres entre 12 et 15 crash-tests par an. Les autres tests sont financés par le secteur lui-même.

Une notation de une à cinq étoiles est donnée à chaque voiture. Plus elle possède d'étoiles, plus la voiture est considérée comme sûre.

"Le programme de crash-tests d'Euro NCAP a mené à des améliorations majeures dans la sécurisation des voitures", selon son secrétaire-général Michel van Ratingen, qui a également rappelé que l'Europe est le continent qui connaît le plus petit pourcentage de morts sur les routes.