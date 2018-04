En Belgique, selon l'ACEA, 58.431 nouvelles voitures ont été immatriculées en mars (-4,3%) et 165.557 durant le premier trimestre (+0,5%).

Le groupe Volkswagen est leader sur le marché de l'UE avec 986.759 nouvelles voitures immatriculées durant les trois premiers mois de l'année et une part de marché de 22,6%. PSA (15,9%) et Renault (9,8%) sont les deux autres plus importants vendeurs en Europe.