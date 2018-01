Le salon de l'auto ouvre ses portes au grand public

Sept premières mondiales (6 autos et une moto), 17 premières européennes et 14 prototypes sont proposées aux visiteurs qui arpenteront les palais de Brussels Expo. Huit palais sont consacrés aux voitures pour deux aux motos (palais 8 et 9) qui voient leur espace d'exposition élargi. Quelque 80 constructeurs sont présents.

Le Salon de l'auto 2018 est un salon "traditionnel", comme chaque année paire. La Fédération Belge de l'Automobile et du Cycle (Febiac), qui organise le salon, note toutefois que la frontière entre cette mouture et la version "utilitaire" (année impaire) tend à s'estomper. Quelque 550.000 visiteurs s'étaient rendus au Heysel en 2016 pour 437.000 en 2017.

Cette année, un espace réservé aux enfants a été mis sur pied, en collaboration avec Disney, et une cinquantaine de planches originales issues des aventures de Michel Vaillant sont exposées.

Le salon propose aussi un espace entièrement consacré à des solutions de micro-mobilité et de mobilité partagée, une première. Cette exposition thématique, baptisée "We are mobility", sera accessible du 18 au 21 janvier dans le palais 10.

Dans le patio, les offres d'emploi des exposants seront affichées dans le stand "Job on wheels", où 150 jeunes participeront aux présélections pour le championnat de Belgique des métiers.

Les constructeurs proposent à nouveau de nombreuses réductions et conditions sur leurs modèles et options dans un salon recentré sur ses fondamentaux, l'affaire Harvey Weinstein et la campagne #metoo contre le harcèlement sexuel ayant engendré la quasi disparition des hôtesses dévêtues.

Le salon est accessible au public du vendredi 12 janvier au dimanche 21 janvier de 11h00 à 19h00. Trois nocturnes sont programmées jusqu'à 22h00 les vendredi 12, lundi 15 et vendredi 19 janvier.

Le prix d'entrée s'élève à 15 euros (13,25 euros en prévente en ligne). Une réduction de 20% est accordée les mardi 16, mercredi 17 et jeudi 18 janvier.

Afin d'encourager le covoiturage, le parking C sera gratuit pour tout véhicule comptant au moins quatre occupants. Un billet B-Excursion est également mis en vente par la SNCB.