La Renault Twingo GT, une puce pétillante

Sous le capot arrière de la nouvelle GT, on retrouve toujours le bloc 0,9 à trois cylindres turbocompressé de la version TCe. Grâce à une pression portée de 0,8 à 1,3 bar et l'ajout d'une prise d'air latérale pour diminuer la température d'admission, la puissance passe tout de même de 90 à 110 ch. Le couple du moteur, lui, atteint 170 Nm.

Histoire de rendre les accélérations encore plus percutantes, les quatre premiers rapports de la boîte manuelle (qui en compte cinq) ont été raccourcis. Quant aux liaisons au sol, elles bénéficient d'une petite séance de musculation : amortisseurs raffermis, barre antiroulis de plus gros diamètre et assiette abaissée de 2 cm.

Pesant à peine une tonne, la Twingo GT accroche la barre des 100 km/h en 9,6 s. A la moindre pression sur l'accélérateur, la mécanique repart sans temps mort, contrairement à la TCe qui souffre d'une réponse du turbo assez marquée.

Avec ses nouvelles suspensions plus fermes, le modèle change aussi d'appui, avec plus d'aplomb et de vivacité, sans que le confort global n'en pâtisse sensiblement. Le système de stabilité électronique se montre toutefois un peu castrateur et n'autorisera pas les amateurs du genre à profiter des roues arrière motrices pour "drifter".

Côté style, la GT se démarque avec des stickers, ses pare-chocs spécifiques ainsi que ses belles jantes de 17 pouces. A bord, la position de conduite reste un peu problématique : la cave à pieds peu profonde impose de rouler avec les genoux assez hauts et le volant non réglable en profondeur ne conviendra pas à tous les gabarits.

Mais finalement, on repart au volant d'une citadine musclée, agréable à conduire en ville et sur les grands axes, au look sympa et aux performances flatteuses, le tout pour moins de 16 000 euros.

JEAN-FRANÇOIS CHRISTIAENS

RENAULT TWINGO GT CYLINDRÉE : 898 cc PUISSANCE : 109 ch à 5 750 tr/min COUPLE : 170 Nm à 2 000 tr/min POIDS : 1 001 kg CHARGEMENT : 219 l 0 À 100 KM/H : 9,6 s VITESSE MAXI : 182 km/h CONSOMMATION : 5,2 l/100 km ÉMISSIONS DE CO2 : 114 g/km PRIX DE BASE : 15 600 euros