La norme d'homologation WLTP gonfle les chiffres d'immatriculation en août

La nouvelle norme d'homologation WLTP visant à définir le niveau d'émissions et la consommation en carburant des voitures neuves, entrée en vigueur le 1er septembre, a contribué à augmenter le nombre d'immatriculations de véhicules neufs en Belgique. La Fédération de l'automobile (Febiac) relève une hausse de plus de 50% entre les mois d'août 2017 et 2018, à 54.437 véhicules.