L'Audi A6 progresse sur tous les fronts

Par le style, les Audi se suivent et se ressemblent. Cette cinquième génération de l'A6 ne déroge pas à la règle malgré des lignes plus vives, une calandre nettement plus large, des jupes latérales qui prennent du volume tout comme le bouclier avant et le pare-choc arrière. Son allure de coupé quatre portes la rapproche de ses grandes soeurs A8 et A7 Sportback.