L'Addax, un petit utilitaire 100% belge et 100% écoresponsable

Addax Motors, le premier constructeur belge de véhicules utilitaires électriques, est une initiative du Groupe Socartrust. La société est basée à Kuurne et ambitionne pour 2017 la vente de plus de 150 véhicules.

Jean-Charles Carrette, co-fondateur d'Addax commente: "Nous observons une demande croissante pour des véhicules utilitaires électriques compacts offrant une grande capacité de chargement. En tant que constructeur nous nous concentrons sur le transport léger de courte distance dans les villes, communes, parcs récréatifs et sites industriels en Europe".

De son propre aveu, "Addax Motors cible le marché professionnel des villes et communes (p. ex. ramassage des déchets verts), des sociétés de livraisons, des centres logistiques, des sites industriels, des services postaux et de distribution locale, ainsi que les parcs récréatifs et autres parcs à thèmes."

Afin de s'adapter à tous les travaux qu'on pourrait exiger de lui, ce petit utilitaire est aussi 100% modulable : benne hydraulique, fourgon fermé ou ouvert, voire frigorifique, châssis cabine simple, les options existent. Sa taille et la flexibilité de son châssis en font un véhicule adapté au transport léger sur de courtes distances. "Sachant que l'Addax MT dispose d'une autonomie de 80 à 110 kilomètres, notre véhicule est parfaitement adapté pour accomplir une journée de travail de ces utilisateurs, souligne Jean-Charles Carrette. Et en fin de journée, le véhicule est rechargé au tarif de nuit, plus avantageux, afin d'être à nouveau opérationnel pour la journée de travail du lendemain."

Silencieux, énergiquement responsable et compact : voici quelques-uns des atouts que l'Addax MT entend bien mettre en avant afin de se faire mieux connaître dans nos villes.