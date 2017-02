Historique: la toute première course opposant des voitures autonomes

Depuis quelques années, on connaît le phénomène de la Robocup, qui voit s'affronter différentes équipes de robots dans un tournoi de football. L'entreprise Roborace entend à présent aussi porter les développements dans les domaines de la robotique et de l'intelligence artificielle vers le secteur automobile. Roborace conçoit des voitures de course pilotées par voie logicielle par les équipes participantes.

La première manche de ce championnat a été organisée le week-end passé à Buenos Aires. Deux voitures autonomes se sont ainsi affrontées. Celle qui a franchi la première la ligne d'arrivée, a atteint des vitesses de 185 kilomètres/heure maximum. Quant à la seconde, elle a à un moment donné raté un virage et est sortie de la piste.

Ce crash démontre d'une part que Roborace a encore pas mal de pain sur la planche, mais d'autre part aussi que l'un des avantages de ce genre de course, c'est qu'il peut y avoir des accidents spectaculaires, sans que des pilotes aient à en souffrir. Autre atout: à terme, il ne faudra plus prévoir de place pour un pilote, ce qui fait que les voitures de course pourront être rendues plus aérodynamiques.

Roborace rêve d'un championnat complet pour voitures de course autonomes. Une autre manche est d'ores et déjà prévue le 1er juillet prochain à Bruxelles. Si vous voulez en savoir plus sur les développements chez Roborace, ce documentaire est fait pour vous.