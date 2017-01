Citroën C3 : un regard perçant

La troisième du nom innove d'abord sur le plan stylistique en reprenant à son compte les originaux coussins latéraux "airbump" de sa grande soeur C4 Cactus, tout en proposant une couleur tranchée pour habiller son toit. Au total, les clients peuvent choisir parmi trente-six combinaisons possibles.

Autre apparat original : une caméra intégrée sur le pare-brise, appelée "connected cam". Un module qui permet de prendre des photos ou des petites séquences vidéo, puis de les partager directement sur les réseaux sociaux. L'objet sert aussi de "dashcam" et enregistre automatiquement les secondes qui précèdent et suivent un choc.

Plus classiquement, la C3 affiche un rapport encombrement (3,99 m) et habitabilité appréciable. C'est surtout aux places avant que l'on se sentira à l'aise. A l'usage, on y profitera de larges fauteuils très confortables. D'autant plus que Citroën a particulièrement peaufiné le toucher de route du véhicule pour assurer un confort de marche irréprochable pour le segment.

A bord, on salue également l'univers original en présence, notamment grâce à un tableau de bord habillé de tissu et des poignées de portes inspirées du monde de la bagagerie. Le grand écran tactile, lui, se veut assez réactif, mais impose de recourir à plusieurs manipulations pour des opérations simples, comme monter la température du chauffage.

Côté coffre, la voiture libère un volume appréciable (300 l) mais exige de composer avec un seuil de chargement assez haut perché.

Lors de son lancement, la C3 sera proposée avec le trois cylindres essence 1.2 l atmosphérique (68 ou 82 ch) ou turbo (110 ch). En diesel, ce sera le 1.6 BlueHDI en version 75 ou 100 ch.

JEAN-FRANÇOIS CHRISTIAENS

CITROËN C3 CYLINDRÉE : 1 199 cc PUISSANCE : 82 ch à 5 750 tr/min COUPLE : 118 Nm à 2 750 tr/min POIDS : 980 kg CHARGEMENT : 300 l 0 À 100 KM/H : 14,9 s VITESSE MAXI : 168 km/h CONSOMMATION : 4,7 l/100 km ÉMISSIONS DE CO2 : 109 g/km PRIX DE BASE : 17 095 euros