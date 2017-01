Audi Q2, en toute séduction

En plus de surfer sur les codes du "suve" avec son assiette rehaussée, le Q2 sort du lot par son esthétique originale. Pour une fois, la photocopieuse n'a pas été trop utilisée : le modèle se démarque du reste de la gamme avec ses arrêtes anguleuses et, bien sûr, ses "blades" inédits. Soit ces caches plastiques ajoutés sur les montants arrière qui peuvent être retenus en divers coloris.

A l'usage, on apprécie l'excellent rapport entre encombrement extérieur et habitabilité. S'étirant sur seulement 4,19 m, le petit crossover s'avère pratique à garer, tout en libérant un espace généreux pour les passagers et un coffre au volume confortable (405 l).

Autre bonne nouvelle : bien qu'il se profile comme l'un des modèles les plus compacts du catalogue, le Q2 peut profiter de l'ensemble des technologies modernes d'Audi. On peut le transformer, assistance de conduite semi-autonome dans les embouteillages y compris. A condition de porter généreusement la main au portefeuille. L'équipement de série tient sur un Post-it et les options s'affichent à des tarifs parfois astronomiques !

On se consolera avec l'excellent agrément de conduite : confortable, dynamique et agile, le véhicule affronte sereinement toutes les situations. Et ses commandes s'avèrent parfaitement calibrées.

En guise d'entrée de gamme, on a droit au récent 3 cylindres turbo 1.0 TFSI de 116 ch. Un moteur parfait pour les citadins. Mais si l'on recherche un peu plus de muscle, le 1.4 TFSI de 150 ch se révèle plus polyvalent (on laissera le futur 2.0 TFSI de 190 ch aux sportifs). Enfin, pour les plus gros rouleurs, Audi décline son Q2 avec un 1.6 TDI de 116 ch ou le 2.0 TDI de 150 ou 190 ch.

A noter : les versions les plus puissantes peuvent bénéficier de la transmission intégrale quattro.

JEAN-FRANÇOIS CHRISTIAENS

Audi Q2 - CYLINDRÉE : 1 395 cc - PUISSANCE : 150 ch de 5 000 à 6 000 tr/min - COUPLE : 250 Nm de 1 500 à 3 500 tr/min - POIDS : 1 280 kg - CHARGEMENT : 405 l - 0 À 100 KM/H : 8,5 s - VITESSE MAXI : 212 km/h - CONSOMMATION : 5,5 l/100 km - ÉMISSIONS DE CO2 : 124 g/km - PRIX DE BASE : 25 700 euros